Евгений Рылов рассказал, когда завершит свою карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Токио в плавании Евгений Рылов рассказал, когда он планирует завершать спортивную карьеру.

«Думаю, после следующей Олимпиады буду заканчивать. Кому-то кажется, что в 28 лет это делать рано, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель - хочу стать самым быстрым в мире, пока я ее не достиг. Да, у меня есть рекорды мира, но все же», - приводит слова пловца ТАСС.

Напомним, в настоящее время российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA, а Рылов дополнительно дисквалифицирован на девять месяцев за поддержку политики действующей власти.