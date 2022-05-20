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Чемпионат мира по плаванию из Казани в Мельбурн

Турнир состоится с 13 по 18 декабря.
20 мая 2022 10:57

Международная федерация плавания (FINA) объявила о проведении чемпионата мира 2022 года по плаванию на короткой воде в Мельбурне (Австралия). Турнир состоится с 13 по 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

Напомним, что изначально соревнования должны были пройти с 17 по 22 декабря в Казани, однако FINA отменила это решение в связи с российской спецоперацией на Украине.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать россиян и белорусов ко всем турнирам. Помиомо этого, было рекомендовано не проводить соревнования на территории России и Белоруссии.

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