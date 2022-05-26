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Главный тренер сборной России по плаванию сообщил об организации кубковых соревнований

Призовые будут сопоставимы с международными.
Главный тренер сборной России по плаванию сообщил об организации кубковых соревнований
26 мая 2022 14:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: ВФП

Главный тренер сборной России Сергей Чепик рассказал, как для пловцов будет компенсировано отсутствие международных стартов.

«Мы планируем серию соревнований по кубковой системе для основного состава взрослой сборной и частично — юношеской, которые пройдут по всей стране в том числе и на Дальнем Востоке. Сейчас всё это находится в стадии разработки, поэтому более конкретной информации по городам дать не могу, но, поверьте, будет интересно. И призовые будут солидными. Сопоставимыми с теми, что люди получают за победы на основных международных стартах», - приводит слове Чепика RT.

Напомним, что Международная федерация плавания отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой до конца 2022 года.

На Олимпиаде в Токио пловцы из России завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, заняв пятое место в неофициальном командном зачете.

источник: «RT на русском»
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