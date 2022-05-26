Главный тренер сборной России по плаванию сообщил об организации кубковых соревнований

Главный тренер сборной России Сергей Чепик рассказал, как для пловцов будет компенсировано отсутствие международных стартов.

«Мы планируем серию соревнований по кубковой системе для основного состава взрослой сборной и частично — юношеской, которые пройдут по всей стране в том числе и на Дальнем Востоке. Сейчас всё это находится в стадии разработки, поэтому более конкретной информации по городам дать не могу, но, поверьте, будет интересно. И призовые будут солидными. Сопоставимыми с теми, что люди получают за победы на основных международных стартах», - приводит слове Чепика RT.

Напомним, что Международная федерация плавания отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой до конца 2022 года.

На Олимпиаде в Токио пловцы из России завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, заняв пятое место в неофициальном командном зачете.