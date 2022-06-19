FINA планирует создать открытую категорию для трансгендеров

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам объявил о планах по созданию отдельной категории для трансгендеров.

«Мы приветствуем всех спортсменов. Все они являются частью семьи FINA. Я против любой дискриминации. Но еще у нас есть обязательство по обеспечению справедливой борьбы на соревнованиях, мы должны защищать интересы всех спортсменов, особенно женщин.

Будет учреждена рабочая группа по открытым категориям на некоторых соревнованиях FINA. Мы будем первой международной федерацией, которая пойдет на такой шаг. Через шесть месяцев будем ждать отчет по этой работе», - приводит «Матч ТВ» слова главы FINA, сказанные на внеочередном конгрессе организации.

Ранее ФИФА объявила о планах по отмене порога тестостерона для участия трансгендеров в женском футболе.

При этом в США 15 штатов запретили участие трансгендеров в школьных и студенческих соревнованиях.

Также за ужесточение в данном вопросе выступил Международный союз велосипедистов, увеличив срок подавления тестостерона, правда, при уменьшении его порога.