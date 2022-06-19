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Международная федерация плавания ошибочно отдала бразильцам отнятую у россиян бронзу ЧМ-2014

Сборная России лишилась медали из-за дисквалификации Артема Лобузова.
19 июня 2022 22:55

Международная федерация плавания (FINA) ошибочно отдала бронзовые медали чемпионата мира-2014, которых из-за дисквалификации Артема Лобузова лишилась сборная России, бразильцам. Об этом сообщает ТАСС.

Медали должна была получить национальная команда ЮАР, занявшая четвертое место на мировом первенстве в Дохе в эстафете 4 200 метров вольным стилем.

Напомним, что FINA в феврале дисквалифицировала Лобузова за нарушение антидопинговых правил на основании данных, полученных из LIMS. Также наград лишились Данила Изотов, Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Дмитрий Ермаков, Михаил Полищук.

источник: ТАСС
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