Международная федерация плавания ошибочно отдала бразильцам отнятую у россиян бронзу ЧМ-2014

Международная федерация плавания (FINA) ошибочно отдала бронзовые медали чемпионата мира-2014, которых из-за дисквалификации Артема Лобузова лишилась сборная России, бразильцам. Об этом сообщает ТАСС.
Медали должна была получить национальная команда ЮАР, занявшая четвертое место на мировом первенстве в Дохе в эстафете 4 200 метров вольным стилем.
Напомним, что FINA в феврале дисквалифицировала Лобузова за нарушение антидопинговых правил на основании данных, полученных из LIMS. Также наград лишились Данила Изотов, Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Дмитрий Ермаков, Михаил Полищук.
источник: ТАСС