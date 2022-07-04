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Владимир Сальников: У FINA есть желание провести ЧМ по водным видам спорта в России

Соревнования в 2025 году должны пройти в Казани.
04 июля 2022 17:00
автор: Александр Поволоцкий

Международная федерация плавания хочет сохранить чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ВФП Владимира Сальникова.

«На возможных турнирах с участием нескольких стран, которые не попадают под эгиду FINA, наши спортсмены соревноваться могут, но это уже ответственность организаторов. Все мероприятия, которые были запланированы в стране, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, переведены в статус «отложено», то есть отмены не было, есть желание их сохранить в стране, я уверен, что они будут проведены в более приятной обстановке», - заявил Сальников.

Напомним, что российские и белорусские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA до конца 2022 года.

источник: ТАСС
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