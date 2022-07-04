Владимир Сальников: У FINA есть желание провести ЧМ по водным видам спорта в России

Международная федерация плавания хочет сохранить чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ВФП Владимира Сальникова.

«На возможных турнирах с участием нескольких стран, которые не попадают под эгиду FINA, наши спортсмены соревноваться могут, но это уже ответственность организаторов. Все мероприятия, которые были запланированы в стране, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, переведены в статус «отложено», то есть отмены не было, есть желание их сохранить в стране, я уверен, что они будут проведены в более приятной обстановке», - заявил Сальников.

Напомним, что российские и белорусские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA до конца 2022 года.