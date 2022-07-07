Владимир Сальников: FINA будет признавать рекорды мира на внутрироссийских стартах

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что FINA признает рекорды мира, установленные на соревнованиях в России.

Напомним, что спортсмены из РФ до конца 2022 года отстранены от участия в международных стартах.

«Все результаты национальных соревнований засчитываются, идут в мировой рейтинг. Мы не можем выступать на соревнованиях под эгидой FINA, в России организатором соревнования является наша федерация плавания, поэтому проблем не будет», - цитирует ТАСС Сальникова.

Добавим, что в Казани пройдут «Игры дружбы». Спортсмены будут состязаться в плавании, прыжкам в воду и синхронному плаванию.