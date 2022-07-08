Канадская пловчиха Харви уверяет, что ее специально отравили на вечеринке после ЧМ

Канадская пловчиха Мэри-Софи Харви выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего с ней на вечеринке, посвященной окончанию чемпионата мира в Будапеште 2022 года.

Спортсменка утверждает, что ей подсыпали что-то в напиток, в результате чего она получила серьезное отравление.

«В последнюю ночь чемпионата мира меня отравили. Я проснулась утром полностью потерянной, рядом сидели наш менеджер и доктор. Я помню, что отмечала вместе со всеми. Но дальше не помню ничего. Я провалилась куда-то примерно на четыре-шесть часов.

Дома я обнаружила у себя множество синяков на всем теле. Врачи обследовали меня и сказали: такое случае гораздо чаще, чем все думают, и мне очень повезло, что я отделалась только растяжением связок ребра и небольшим сотрясением мозга», – написала спортсменка в своих соцсетях.

Добавим, что канадка стала бронзовой призеркой в составе своей национальной сборной в эстафете 4х200.