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Рылов заявил, что не продаст свои олимпийские медали

Пловец полностью исключил такую возможность.
21 июля 2022 16:26
автор: Александр Шульгин

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов признался, что не готов продать свои награды.

«Это точно нет. Не продам. Может, я отношусь к этому и просто, но это мои медали, ради чего я столько работал, тратил свою жизнь, свои нервные клетки, нервные клетки других людей», - цитирует спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящее время все российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA согласно рекомендациям МОК.

Кроме того, Рылов дополнительно дисквалифицирован за публичную поддержку президента РФ Владимира Путина.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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