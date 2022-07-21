Рылов заявил, что не продаст свои олимпийские медали

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов признался, что не готов продать свои награды.

«Это точно нет. Не продам. Может, я отношусь к этому и просто, но это мои медали, ради чего я столько работал, тратил свою жизнь, свои нервные клетки, нервные клетки других людей», - цитирует спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящее время все российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA согласно рекомендациям МОК.

Кроме того, Рылов дополнительно дисквалифицирован за публичную поддержку президента РФ Владимира Путина.