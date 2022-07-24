Колесников рассказал, какие цели ставит на проходящих в Казани Играх Дружбы

Российский пловец Климент Колесников рассказал о своей мотивации и прокомментировал свои результаты на проходящих в Казани Играх Дружбы.

«Все дело в том, что соревнования не на том максимальном уровне, к которому нужно готовиться, все это понимают, и все находятся на текущем пике своих возможностей, но впереди гораздо больше дистанций, соревнований и чемпионатов, на которых нужно будет проплыть быстрее. Поэтому надо отталкиваться от того, за сколько я проплыл, учитывая мое время на каждой дистанции, но оно не самое лучшее и не близко к лучшему результату. У других ребят такая же история», - приводит слова Колесникова ТАСС.

Ранее Колесников смог одержать победу в заплыве 50 метров на спине с результатом 24,16 секунды, обогнав Павла Самусенко и Виктора Стаселовича.

Климент является серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Токио.