Колесников стал вторым на дистанции 50 м вольным стилем на «Играх дружбы»

Российский пловец Климент Колесников занял второе место в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем на соревнованиях «Игры дружбы».
Двукратный призер ОИ-2020 финишировал с результатом 22,06 секунды. Первое место занял другой россиянин Даниил Марков (22,01). Тройку призеров замкнул Андрей Жилкин (22,31).
Напомним, что Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.
Российские пловцы пока отстранены от турниров под эгидой FINA.
источник: «Советский спорт»