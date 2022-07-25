Колесников стал вторым на дистанции 50 м вольным стилем на «Играх дружбы»

Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!

Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.