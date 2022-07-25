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Главный тренер сборной России Чепик считает, что Рылову нужно еще отдохнуть от соревнований

В столице Республики Татарстан завершился аналог международного турнира.
25 июля 2022 21:05
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной России Сергей Чепик отреагировал на результаты российского пловца Евгения Рылова на турнире «Игры Дружбы» в Казани.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион не смог завоевать медали на этих соревнованиях в Казани

«Мое личное мнение... Может я бы на его месте отдохнул немного еще. Поэтому лучше всего спрашивать его самого и его тренера. Это правильно видеть работу тренера и о состоянии конкретного спортсмена лучше всего скажет его личный тренер», — цитирует Чепика «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Рылов дважды становился чемпионом мира, еще три раза - победителем первенства на короткой воде.

источник: «Спорт-Экспресс»
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