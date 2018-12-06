Денис Пакратов: Короткая вода стала коммерческой - Советский спорт
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    • Плавание06 декабря 2018 16:46Источник: «Советский спорт»Автор: Яременко Николай

    Денис Пакратов: Короткая вода стала коммерческой

    «Советский спорт» рассказывает, где и как смотреть чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

    В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых бассейнах, в программу «коротких» чемпионатов входят только соревнования по плаванию. Зрители увидят трансляции турнира из Китая с 11 по 16 декабря в эфире «Матч ТВ».

    Состав национальной команды, в которую вошли 39 пловцов, опубликован на официальном сайте Всероссийской федерации плавания. В списке нет Юлии Ефимовой, которая приняла решение пропустить турнир для лучшей подготовки к следующему сезону. В составе сборной ее заменит призер чемпионата Европы Виталина Симонова. Прогнозы экспертов сходятся на том, что этот турнир может стать самым успешным за всю историю российского плавания.

    Турнир пройдет с 11 по 16 декабря в Китае, в Ханчжоу. Комментировать турнир будет олимпийский чемпион Денис Панкратов.

    Денис Панкратов, комментатор «Матч ТВ»:

    «Чемпионат мира по короткой воде всегда был любопытным мероприятием. Существует специализация - есть спортсмены, которые выступают в 25-метровых бассейнах и 50-метровых. И сейчас мы увидим во всей красе специалистов по плаванию в коротких бассейнах. Международная федерация пошла в этом году на эксперимент и сделала турнир коммерческим. Каждое место в финале оплачивается призовыми. Потому, в отличие от предыдущих лет, и без того интересный турнир, превращается в настоящую баталию уже на уровне предварительных заплывов. Высочайшее напряжение нас ожидает в полуфиналах, а финалы становятся еще более непредсказуемыми. Так что не пропустите трансляции чемпионата мира по плаванию в коротких бассейнах на «Матч ТВ».

    Расписание прямых трансляций:

    11 декабря
    «Матч ТВ» и «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

    12 декабря
    «Матч ТВ» и «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

    13 декабря
    «Матч ТВ» и «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

    14 декабря
    «Матч ТВ» и «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

    15 декабря
    «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.
    «Матч ТВ» 14:05 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

    16 декабря
    «Матч! Арена» 12:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

    #чемпионат мира по плаванию на короткой воде#панкратов николай
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