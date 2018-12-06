Денис Пакратов: Короткая вода стала коммерческой

В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых бассейнах, в программу «коротких» чемпионатов входят только соревнования по плаванию. Зрители увидят трансляции турнира из Китая с 11 по 16 декабря в эфире «Матч ТВ».

Состав национальной команды, в которую вошли 39 пловцов, опубликован на официальном сайте Всероссийской федерации плавания. В списке нет Юлии Ефимовой, которая приняла решение пропустить турнир для лучшей подготовки к следующему сезону. В составе сборной ее заменит призер чемпионата Европы Виталина Симонова. Прогнозы экспертов сходятся на том, что этот турнир может стать самым успешным за всю историю российского плавания.

Турнир пройдет с 11 по 16 декабря в Китае, в Ханчжоу. Комментировать турнир будет олимпийский чемпион Денис Панкратов.

Денис Панкратов, комментатор «Матч ТВ»:

«Чемпионат мира по короткой воде всегда был любопытным мероприятием. Существует специализация - есть спортсмены, которые выступают в 25-метровых бассейнах и 50-метровых. И сейчас мы увидим во всей красе специалистов по плаванию в коротких бассейнах. Международная федерация пошла в этом году на эксперимент и сделала турнир коммерческим. Каждое место в финале оплачивается призовыми. Потому, в отличие от предыдущих лет, и без того интересный турнир, превращается в настоящую баталию уже на уровне предварительных заплывов. Высочайшее напряжение нас ожидает в полуфиналах, а финалы становятся еще более непредсказуемыми. Так что не пропустите трансляции чемпионата мира по плаванию в коротких бассейнах на «Матч ТВ».

Расписание прямых трансляций:

11 декабря

«Матч ТВ» и «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

12 декабря

«Матч ТВ» и «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

13 декабря

«Матч ТВ» и «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

14 декабря

«Матч ТВ» и «Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

15 декабря

«Матч! Арена» 13:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

«Матч ТВ» 14:05 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.

16 декабря

«Матч! Арена» 12:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.