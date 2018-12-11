Владимир Морозов: В прошлый раз мы взяли золото во всех мужских эстафетах, в этот раз борьба будет тяжелее

Плавание 11 декабря 2018 21:30 Источник: «Российская газета» Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 12 декабря, Морозов в составе сборной России выиграл серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира по короткой воде в Ханчжоу.

Россиянин Владимир Морозов поедился эмоциями после выступления на турнире в Китае.

«Состав участников на этом чемпионате мира очень сильный. В прошлый раз мы взяли золото во всех мужских эстафетах, но в этот раз борьба будет тяжелее.

Все сильнейшие сюда приехали: американцы, австралийцы, бразильцы. Два мировых рекорда было установлено уже в первый день соревнований. Интересный чемпионат. У нас в стартовый день есть медаль. Двигаемся дальше», – цитирует Морозова «Российская газета».