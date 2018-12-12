Колесников завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине - Советский спорт
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    • Плавание12 декабря 2018 15:51Автор: Липкин Антон

    Колесников завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине

    18-летний пловец принес России вторую медаль на турнире.

    Российский пловец Климент Колесников стал бронзовым призером чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.

    18-летний Колесников показал результат 49,40 секунды, пропустив вперед американца Райана Мерфи (49,23) и китайца Сюй Цзяюй (49,26).

    Эта медаль стала для России второй на чемпионате мира в Ханчжоу. Накануне сборная России стала второй в эстафете 4x100 метров вольным стилем.

    Турнир продлится до 16 декабря.

    Ханчжоу (Китай)
    Чемпионат мира на короткой воде
    Мужчины
    100 метров, спина

    1. Райан Мерфи (США) – 49,23
    2. Сюй Цзяюй (Китай) – 49,26
    3. Климент Колесников (Россия) – 49,90

    #чемпионат мира по плаванию на короткой воде#мужская сборная россии по плаванию#колесников климент
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