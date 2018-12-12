Колесников завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине

Плавание 12 декабря 2018 15:51 Автор: Липкин Антон

18-летний пловец принес России вторую медаль на турнире.

Российский пловец Климент Колесников стал бронзовым призером чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.

18-летний Колесников показал результат 49,40 секунды, пропустив вперед американца Райана Мерфи (49,23) и китайца Сюй Цзяюй (49,26).

Эта медаль стала для России второй на чемпионате мира в Ханчжоу. Накануне сборная России стала второй в эстафете 4x100 метров вольным стилем.

Турнир продлится до 16 декабря.

Ханчжоу (Китай)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

100 метров, спина

1. Райан Мерфи (США) – 49,23

2. Сюй Цзяюй (Китай) – 49,26

3. Климент Колесников (Россия) – 49,90