Колесников завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине

18-летний пловец принес России вторую медаль на турнире.
Российский пловец Климент Колесников стал бронзовым призером чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.
18-летний Колесников показал результат 49,40 секунды, пропустив вперед американца Райана Мерфи (49,23) и китайца Сюй Цзяюй (49,26).
Эта медаль стала для России второй на чемпионате мира в Ханчжоу. Накануне сборная России стала второй в эстафете 4x100 метров вольным стилем.
Турнир продлится до 16 декабря.
Ханчжоу (Китай)
Чемпионат мира на короткой воде
Мужчины
100 метров, спина
1. Райан Мерфи (США) – 49,23
2. Сюй Цзяюй (Китай) – 49,26
3. Климент Колесников (Россия) – 49,90