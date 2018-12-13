Кирилл Пригода: Просто закрыл глаза и дал себе установку, как надо плыть

Плавание 13 декабря 2018 15:00 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский пловец Кирилл Пригода с мировым рекордом победил на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

Пригода прокомментировал свое выступление на двухсотметровке.

«На «сотне» после полуфинала повесил медаль на шею. Знал, что так нельзя, но это само началось. А «двести» в короткой воде у меня коронная дистанция. Наверное, правильно подготовился или, может, просто закрыл глаза и дал себе установку, как надо плыть. Но я очень рад тому, что установил мировой рекорд. Наверное, можно сказать, что это эмоциональный прорыв.

Планирую сейчас чуть-чуть расслабиться, но только чуть-чуть, и начать работать - все-таки фокус на длинную воду. Буду работать дальше, чтобы повторить это в далеком или недалеком будущем на длинной воде», - цитирует Пригоду «Р-Спорт».