Кирилл Пригода: Просто закрыл глаза и дал себе установку, как надо плыть - Советский спорт
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    • Плавание13 декабря 2018 15:00Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Кирилл Пригода: Просто закрыл глаза и дал себе установку, как надо плыть

    Российский пловец Кирилл Пригода с мировым рекордом победил на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

    Пригода прокомментировал свое выступление на двухсотметровке.

    «На «сотне» после полуфинала повесил медаль на шею. Знал, что так нельзя, но это само началось. А «двести» в короткой воде у меня коронная дистанция. Наверное, правильно подготовился или, может, просто закрыл глаза и дал себе установку, как надо плыть. Но я очень рад тому, что установил мировой рекорд. Наверное, можно сказать, что это эмоциональный прорыв.

    Планирую сейчас чуть-чуть расслабиться, но только чуть-чуть, и начать работать - все-таки фокус на длинную воду. Буду работать дальше, чтобы повторить это в далеком или недалеком будущем на длинной воде», - цитирует Пригоду «Р-Спорт».

    #пригода кирилл#чемпионат мира по плаванию на короткой воде
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