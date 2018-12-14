Российские пловцы – серебряные призеры чемпионата мира в кролевой эстафете с рекордом Европы - Советский спорт
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Плавание14 декабря 2018 14:25Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Российские пловцы – серебряные призеры чемпионата мира в кролевой эстафете с рекордом Европы

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Сборная США с рекордом мира одержала победу в кролевой эстафете 4х50. Вторыми стали российские пловцы (Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов), показав рекорд Европы. Тройку лучших замкнули итальянцы.

Ханчжоу (Китай)
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Мужчины. Вольный стиль. 4х50 м.

1. США – 1.21,80 (рекорд мира).
2. Россия (Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов) – 1.22,22 (рекорд Европы).
3. Италия – 1.22,90.

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