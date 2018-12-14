Плавание 14 декабря 2018 14:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российские пловцы – серебряные призеры чемпионата мира в кролевой эстафете с рекордом Европы

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.