Антон Чупков назван спортсменом года

Плавание 14 декабря 2018 20:50 Источник: «Советский спорт»

Пловец Антон Чупков только что удостоился титула «Спортсмен года».

Это стало известно во время церемонии объявления лауреатов Национальной Премии «Советский спорт – Итоги года», которая в эти минуты проходит в российской столице.

Премия выросла из традиционного ежегодного приза «Советского спорта» «Харламов-Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона. В этом году – помимо номинаций «Харламов-Трофи» - озвучиваются имена победителей в нескольких номинациях.

«Открытием года» несколько минут назад назвали керлингисткуАнастасию Брызгалову. В номинации «Возвращение года» отмечен стрелок Алексей Алипов. Событием года назван Чемпионат мира по футболу, который прошел в июне и июле в России.

Обладателем «Харламов-Трофи» стал Александр Овечкин.

Генеральный спонсор церемонии вручения премии – ElCorteIngles. Официальный партнер – Отдел Туризма Посольства Испании. Партнер – Кубань-Вино, Астраханская Икра Дикий Осетр.