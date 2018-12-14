Владимир Морозов: С 2012 года у меня не было личного золота. Сейчас я счастлив

Плавание 14 декабря 2018 16:09 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский пловец Владимир Морозов прокомментировал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира в китайском Ханчжоу.

«В эстафете понял, что «расплавался», и вышел на финал с большей уверенностью. Видел (американского пловца Кэлэба - ред.) Дрессела - он обычно со старта выигрывает полкорпуса, но здесь он вроде был позади. Понял, что может получиться - и получилось. С 2012 года у меня не было личного золота. Сейчас я счастлив. Соперники были очень сильные. С такими соперниками сложнее.

100 комплексом решил тут не плыть - наплавался на Кубке мира, мог и 50 баттерфляем проплыть, но решил сделать меньше индивидуальных дистанций в этот раз, поработать на команду в эстафетах», - цитирует Морозова «Р-Спорт».