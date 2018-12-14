Мужская сборная России – серебряный призер ЧМ в эстафете 4х200 вольным стилем - Советский спорт
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    • Плавание14 декабря 2018 16:17Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Мужская сборная России – серебряный призер ЧМ в эстафете 4х200 вольным стилем

    В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

    В эстафете 4х200 метров вольным стилем победу одержала сборная Бразилии, установив новый мировой рекорд.

    Мужская сборная России финишировала второй, показав рекорд Европы. В составе российской команды плыли Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев и Александр Красных. Тройку лучших замкнули китайцы.

    Ханчжоу (Китай)
    Чемпионат мира по плаванию на короткой воде
    Мужчины. Эстафета вольным стилем. 4х200 м

    1. Бразилия - 46,81 (мировой рекорд)
    2. Россия (Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Александр Красных) - +0,03 (рекорд Европы)
    3. Китай - +0,72

    #чемпионат мира по плаванию на короткой воде#мужская сборная россии по плаванию#малютин мартин#вековищев михаил#гирев иван#красных александр
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