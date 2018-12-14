Плавание 14 декабря 2018 16:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Мужская сборная России – серебряный призер ЧМ в эстафете 4х200 вольным стилем

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.