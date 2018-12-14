Мужская сборная России – серебряный призер ЧМ в эстафете 4х200 вольным стилем

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.
В эстафете 4х200 метров вольным стилем победу одержала сборная Бразилии, установив новый мировой рекорд.
Мужская сборная России финишировала второй, показав рекорд Европы. В составе российской команды плыли Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев и Александр Красных. Тройку лучших замкнули китайцы.
Ханчжоу (Китай)
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Мужчины. Эстафета вольным стилем. 4х200 м
1. Бразилия - 46,81 (мировой рекорд)
2. Россия (Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Александр Красных) - +0,03 (рекорд Европы)
3. Китай - +0,72