Климент Колесников: Первое золото чемпионата мира посвящаю всем, кто за меня болел

Плавание 14 декабря 2018 16:20 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал свою победу на дистанции 100 метров комплексом на чемпионат мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.

«Для меня было не так сложно настроиться на следующий старт после бронзы. Выходил с новыми ощущениями, новыми мыслями. Свое первое золото посвящаю всем, кто за меня болел и поддерживал. Я не думал о том, что плыву 100 метров комплексом в отсутствии Вовы Морозова, зато видел, что он выиграл 50 метров кролем, и я очень рад за него», - цитирует Колесникова «Р-Спорт».

Отметим, что 18-летний пловец показал юниорский рекорд мира на этой дистанции.