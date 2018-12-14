Климент Колесников: Первое золото чемпионата мира посвящаю всем, кто за меня болел - Советский спорт
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    • Плавание14 декабря 2018 16:20Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Климент Колесников: Первое золото чемпионата мира посвящаю всем, кто за меня болел

    Российский пловец Климент Колесников прокомментировал свою победу на дистанции 100 метров комплексом на чемпионат мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.

    «Для меня было не так сложно настроиться на следующий старт после бронзы. Выходил с новыми ощущениями, новыми мыслями. Свое первое золото посвящаю всем, кто за меня болел и поддерживал. Я не думал о том, что плыву 100 метров комплексом в отсутствии Вовы Морозова, зато видел, что он выиграл 50 метров кролем, и я очень рад за него», - цитирует Колесникова «Р-Спорт».

    Отметим, что 18-летний пловец показал юниорский рекорд мира на этой дистанции.

    #колесников климент#чемпионат мира по плаванию на короткой воде
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