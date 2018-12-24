В Тольятти найдена убитой 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию - Советский спорт
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Плавание24 декабря 2018 20:10Источник: НТВАвтор: Сметанникова Дарья

В Тольятти найдена убитой 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

Тело 16-летней пловчихи Сафии А. было найдено на пустыре на улице Юбилейной в Тольятти. Об этом сообщает телеканала НТВ.

По информации телеканала, Следственным комитетом РФ по Самарской области рассматривалась версия ограбления, правоохранители сейчас отрабатывают другую. На теле вице-чемпионки России по плаванию обнаружили несколько ножевых ранений.

По обвинению в убийстве задержан 16-летний житель города, который помещен в изолятор.

«Подозреваемым оказался знакомый девушки — 16-летний житель города Тольятти. По предварительным данным, он на почве ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении СУ СК Самарской области.

Сафия А являлась мастером спорта по плаванию и была в списке участниц соревнований «Резерв России».

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