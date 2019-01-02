Сергей Собянин: Плавательный центр в «Лужниках» будет самым большим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин – о реконструкции плавательного центра в спорткомплексе «Лужники».
– Плавательный центр в «Лужниках» возрождается в новом качестве. Он будет самым большим в Москве: в два раза больше дорожек, два бассейна, детский аквапарк. Здесь смогут отдыхать семьи, заниматься профессионалы и любители.
Хотим также восстановить историческую функцию кровли. Она будет разъезжаться, чтобы в теплое время года посетители купались под открытым небом. Эта уникальная конструкция не работала много лет, – написал Собянин в твиттере.
Плавательный центр в "Лужниках" возрождается в новом качестве. Он будет самым большим в Москве: в два раза больше дорожек, два бассейна, детский аквапарк. Здесь смогут отдыхать семьи, заниматься профессионалы и любители. pic.twitter.com/kKpkg0XbKE— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 января 2019 г.