Сергей Собянин: Плавательный центр в «Лужниках» будет самым большим в Москве

Плавание 02 января 2019 14:22 Источник: «Советский спорт»

Мэр Москвы Сергей Собянин – о реконструкции плавательного центра в спорткомплексе «Лужники».

– Плавательный центр в «Лужниках» возрождается в новом качестве. Он будет самым большим в Москве: в два раза больше дорожек, два бассейна, детский аквапарк. Здесь смогут отдыхать семьи, заниматься профессионалы и любители.

Хотим также восстановить историческую функцию кровли. Она будет разъезжаться, чтобы в теплое время года посетители купались под открытым небом. Эта уникальная конструкция не работала много лет, – написал Собянин в твиттере.