Сергей Собянин: Плавательный центр в «Лужниках» будет самым большим в Москве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Плавание02 января 2019 14:22Источник: «Советский спорт»

Сергей Собянин: Плавательный центр в «Лужниках» будет самым большим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин – о реконструкции плавательного центра в спорткомплексе «Лужники».

– Плавательный центр в «Лужниках» возрождается в новом качестве. Он будет самым большим в Москве: в два раза больше дорожек, два бассейна, детский аквапарк. Здесь смогут отдыхать семьи, заниматься профессионалы и любители.

Хотим также восстановить историческую функцию кровли. Она будет разъезжаться, чтобы в теплое время года посетители купались под открытым небом. Эта уникальная конструкция не работала много лет, – написал Собянин в твиттере.

#собянин сергей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта