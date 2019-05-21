Татьяна Данченко станет гостем пресс-центра «Советского спорта» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 12:21Плавание

Татьяна Данченко станет гостем пресс-центра «Советского спорта»

Обладательница ордена «Гордость нации», чемпионка СССР, спортсменка, которая сегодня в ответе за пятикратных олимпийских чемпионок и 25 золотых медалей на чемпионатах мира, станет сегодня гостем пресс-центра «Советского спорта».

Татьяна Данченко - заслуженный тренер России по синхронному плаванию.

Пресс-центр «Советского спорта» на днях был отмечен в специальной номинации в рамках VI ежегодной Премии «Спорт и Россия» в категории «Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни».

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