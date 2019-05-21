Татьяна Данченко станет гостем пресс-центра «Советского спорта»

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

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Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

Швейцарцы – слабаки или мы – уже «Красная машина»? Узнаем в игре с «Тре Крунур» В матче со Швейцарией корреспондент «Советского спорта» впервые увидел команду, а не ассорти распиаренных звезд.

Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в Россию Российский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?

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Выведут ли шведы Россию на Германию? Спортивный анонс дня с ТВ-трансляциями Во вторник в Словакии завершается групповой турнир чемпионата мира по хоккею, в Париже продолжится квалификация теннисного «Ролан Гаррос», а в США может определиться второй финалист Кубка Стэнли.

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