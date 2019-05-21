Татьяна Данченко станет гостем пресс-центра «Советского спорта»

Татьяна Данченко - заслуженный тренер России по синхронному плаванию.
Пресс-центр «Советского спорта» на днях был отмечен в специальной номинации в рамках VI ежегодной Премии «Спорт и Россия» в категории «Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни».
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