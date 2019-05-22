Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

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Не повторить ли «быкам» путь «Аякса»? Как российские клубы дебютировали в ЛЧ В минувшее воскресенье «Краснодар» стал девятым российским клубом, завоевавшим право сыграть в Лиге чемпионов.

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Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

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