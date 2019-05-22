Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены

18-летнему спортсмену предстоит длительная реабилитация, сообщает канал «Мутко против». Существует большая вероятность, что Колесников завершит спортивную карьеру.
Колесников – трехкратный чемпион Европы и рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине. Также у него два золота чемпионата мира на короткой воде. Климент был признан лучшим пловцом Европы по итогам 2018 года.
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