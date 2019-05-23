Южная Корея пригласила КНДР принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта - Советский спорт
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23 мая 2019 12:47ПлаваниеЛипкин Антон

Южная Корея пригласила КНДР принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта

Турнир пройдет в Кванджу с 12 по 28 июля.

Южная Корея и Международная федерация плавания (FINA) обратились к КНДР с призывом принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который в июле пройдет в Кванджу.

«Принимая это соревнование в единственной разделенной стране в мире, мы хотим продемонстрировать всем, что спорт превосходит политику и идеологию, а общение через спорт равносильно миру, – говорится в заявлении, которое публикует Yonhap News Agency. – Полтора миллиона жителей Кванджу и все граждане Южной Кореи с нетерпением ждут возможности поддержать спортсменов Юга и Севера.

Чемпионат мира в Кванджу станет отличной возможностью для спортсменов из двух корейских государств завязать дружбу и способствовать установлению мира на Корейском полуострове.

Мы рассчитываем, что Кванджу станет этим летом местом для примирения. И нам бы хотелось с уважением передать приглашение северокорейской спортивной делегации, а также болельщикам и художественным коллективам».

Напомним, в феврале две Кореи согласились сформировать объединенные сборные по хоккею на траве, баскетболу, дзюдо и гребле для участия в отборочных олимпийских турнирах. Однако объединения не произошло, и в квалификационном турнире по хоккею на траве участвовала самостоятельная сборная Южной Кореи.

Добавим, что чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу пройдет с 12 по 28 июля.

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