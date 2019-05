Фелпс думал о суициде

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс признался, что посещал психотерапевта. Спортсмен лечился от депрессии.

«Я страдал от тревожного невроза и депрессии, и даже думал, хочу ли жить дальше. Я дошел до того, что решил попросить помощи у психотерапевта. Это решение спасло мою жизнь. Не ждите, когда до такого дойдет», – написал американец в своем твиттере.

По оценке ВОЗ, тревожным расстройством страдает 4 % населения Земля. Депрессия диагностирована более чем у 200 миллионов человек.

I struggled with anxiety and depression and questioned whether or not I wanted to be alive anymore. It was when I hit this low that I decided to reach out and ask for the help of a licensed therapist. This decision ultimately helped save my life. You don’t have to wait for things