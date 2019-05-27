Фелпс думал о суициде - Советский спорт
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27 мая 2019 23:31ПлаваниеКоноплев Александр

Фелпс думал о суициде

Фелпс рассказал о психических проблемах.

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс признался, что посещал психотерапевта. Спортсмен лечился от депрессии.

«Я страдал от тревожного невроза и депрессии, и даже думал, хочу ли жить дальше. Я дошел до того, что решил попросить помощи у психотерапевта. Это решение спасло мою жизнь. Не ждите, когда до такого дойдет», – написал американец в своем твиттере.

По оценке ВОЗ, тревожным расстройством страдает 4 % населения Земля. Депрессия диагностирована более чем у 200 миллионов человек.

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