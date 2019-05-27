Фелпс думал о суициде

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс признался, что посещал психотерапевта. Спортсмен лечился от депрессии.
«Я страдал от тревожного невроза и депрессии, и даже думал, хочу ли жить дальше. Я дошел до того, что решил попросить помощи у психотерапевта. Это решение спасло мою жизнь. Не ждите, когда до такого дойдет», – написал американец в своем твиттере.
По оценке ВОЗ, тревожным расстройством страдает 4 % населения Земля. Депрессия диагностирована более чем у 200 миллионов человек.
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». «Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близокСегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник – «Бостон». Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Вратарь – Сафонов, нападающий – Дзюба. Лучшие игроки по итогам сезона РПЛ«Советский спорт» составил список лучших игроков чемпионата России во всех позициях. Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед. Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков. Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира. Самый красивый гол забил Фернандеш, лучшим игроком был Дриусси. Итоги 30-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучшего игрока, тренера и самый красивый гол по итогам последнего тура РПЛ. Журавель и Аршавин прокомментируют финал Лиги Европы на «Матч ТВ» Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал», который состоится 29 мая на «Олимпийском стадионе» в Баку, прокомментируют Тимур Журавель и бывший форвард канониров Андрей Аршавин. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. «Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки. Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной ФинляндииСборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита». Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель. Сегодня финал. Увы, без сборной России«Советский спорт» прощается с чемпионатом мира и предлагает вашему вниманию традиционный анонс заключительного игрового дня. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? «Красная машина»: ждем нового разгонаОбщеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе». Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.