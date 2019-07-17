Кунья стала чемпионкой мира в плавании на 5 км, Новикова – 20-я

Представительница Бразилии Ана Марсела Кунья стала чемпионкой мира в плавании на пять километров на открытой воде.
27-летняя Кунья преодолела дистанцию за 57 минут и 56 секунд, на одну секунду опередив Орели Мюллер из Франции. Третье место поделили Ханна Мур из США и Леони Бек из Германии – обе показали одинаковое время.
Лучшая из сборной России – Мария Новикова – заняла 20-е место, Валерия Ермакова стала 22-й.
Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира
Плавание на открытой воде
Женщины
5 км
1. Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 57,56,0
2. Орели Мюллер (Франция) – +1,0
3. Ханна Мур (США) – +2,0
3. Леони Бек (Германия) – +2,0…
20. Мария Новикова (Россия) – +21,3…
22. Валерия Ермакова (Россия) – +21,5
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