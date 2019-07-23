Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 м вольным стилем - Советский спорт
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23 июля 2019 15:04ПлаваниеГичунцев Артур

Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 м вольным стилем

Турнир проходит в Кванджу (Южная Корея) и завершится 28 июля.

Россиянин Мартин Малютин завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м вольным стилем в рамках чемпионате мира по водным видам спорта.

Он показал третий результат, проплыв всю дистанцию за 1 минуту 45,63 секунды.

Золото выиграл японец Сунь Ян (1.44,93), а серебро досталось китайскому пловцу Кацухиро Мацумото (1.45,22).

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