Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 м вольным стилем

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Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение Домрачева Наши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».

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