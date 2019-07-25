Гринев выиграл бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира Российский пловец Владислав Гринев завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта.

Российский спортсмен показал на дистанции результат 47,82 секунды.

Победителем заплыва стал американец Калеб Дрессел (46,96). Серебряную медаль завоевал австралийский пловец Кайл Чалмерс (47,08).

Еще один россиянин Владимир Морозов не смог пробиться в полуфинальные заплывы.

Отметим, что награда стала второй для Гринева на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу. Ранее 23-летний спортсмен стал серебряным призером в составе мужской сборной в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Добавим, что последним российским медалистом на этой дистанции был Александр Попов, трижды побеждавший на данной дистанции (1994, 1998, 2003).