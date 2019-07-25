Васькина выиграла бронзу в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира

Российская спортсменка в финале показала результат 27,51 секунды.
Победительницей заплыва стала американка Оливия Смолига (27,33), серебряная медаль у бразильянки Этьен Медейрос (27,44).
Отметим, что для 16-летней россиянки это первая награда на чемпионатах мира.
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