Васькина выиграла бронзу в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира - Советский спорт
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25 июля 2019 16:06Плавание

Васькина выиграла бронзу в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира

Россиянка Дарья Васькина завоевала бронзу в плавании на 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта.

Российская спортсменка в финале показала результат 27,51 секунды.

Победительницей заплыва стала американка Оливия Смолига (27,33), серебряная медаль у бразильянки Этьен Медейрос (27,44).

Отметим, что для 16-летней россиянки это первая награда на чемпионатах мира.

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