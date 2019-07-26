Ефимова – наша первая в истории шестикратная чемпионка мира

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова выиграла свою шестую золотую медаль на чемпионатах мира по водным видам спорта.
На турнире в Кванджу (Южная Корея) 27-летняя Ефимова победила на дистанции 200 метров и отстояла свой чемпионский титул, завоеванный два года назад в Будапеште.
Ефимова показала в финале результат 2 минуты 20,17 секунды, опередив Татьяну Шонмакер из ЮАР (2.22,52) и Сидни Пикрем из Канады (2.22,90).
Теперь у Ефимовой 16 медалей чемпионатов мира (шесть золотых, семь серебряных и три бронзовые). Ранее на нынешнем турнире Ефимова стала серебряным призером на дистанции 100 метров брассом.
После победы на дистанции 200 м брассом Юлия Ефимова стала первой в истории нашего плавания (включая советский период) обладательницей шести золотых наград на чемпионатах мира, которых у нее в карьере тоже шесть. Первым был чемпионат мира в Риме в 2009 году.
Все шесть золотых медалей Ефимовой – личные награды. Заметим, что у прославленного российского пловца Александра Попова – пять золотых наград на мировых первенствах.
По личным золотым наградам на чемпионатах мира Юлия Ефимова теперь делит четвертое место с Федерикой Пелегрини. Лидер – американка Кэти Ледеки, у нее 10 побед.
Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира
Женщины
200 метров, брасс
1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.20,17
2. Татьяна Шонмакер (ЮАР) – 2.22,52
3. Сидни Пикрем (Канада) – 2.22,90
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