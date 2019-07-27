Минаков выиграл серебро чемпионата мира на дистанции 100 метров баттерфляем - Советский спорт
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27 июля 2019 15:19Плавание

Минаков выиграл серебро чемпионата мира на дистанции 100 метров баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков выиграл серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта.

17-летний россиянин показал на дистанции результат 50,83 секунды.

Победителем стал американец Калеб Дрессел (49,66 секунды), бронзовая награда досталась южноафриканцу Чаду ле Кло (51,16).

Добавим, что для Минакова это второе серебро на мировом первенстве в южнокорейском Кванджу, ранее он стал серебряным призером в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

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