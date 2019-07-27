Минаков выиграл серебро чемпионата мира на дистанции 100 метров баттерфляем

17-летний россиянин показал на дистанции результат 50,83 секунды.
Победителем стал американец Калеб Дрессел (49,66 секунды), бронзовая награда досталась южноафриканцу Чаду ле Кло (51,16).
Добавим, что для Минакова это второе серебро на мировом первенстве в южнокорейском Кванджу, ранее он стал серебряным призером в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
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