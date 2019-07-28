FINA будет наказывать спортсменов за протесты при награждении

- После из инцидента, который тут произошел, состоялась встреча бюро FINA, проголосовали за ужесточение правил, связанных с этикой поведения спортсменов во время соревнований.
Порядок принятия санкций предусматривает сначала предупреждение. При повторении ситуации последуют уже более серьезные меры — вплоть до аннулирования результатов, премий и медалей, - приводит слова Сальникова «РИА Новости».
Ранее австралиец Мэк Хортон отказался вставать на пьедестал на чемпионате мира в Кванджу рядом с победителем дистанции на 400 метров вольным стилем китайцем Сунь Яном, который ранее был замешан в допинговом скандале.
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