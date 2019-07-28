FINA будет наказывать спортсменов за протесты при награждении - Советский спорт
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28 июля 2019 09:08Плавание

FINA будет наказывать спортсменов за протесты при награждении

Член бюро FINA Владимир Сальников рассказал, что руководство организации проголосовало за ужесточение санкций по отношению к спортсменам, нарушающих принципы этики поведения на церемонии награждения.

- После из инцидента, который тут произошел, состоялась встреча бюро FINA, проголосовали за ужесточение правил, связанных с этикой поведения спортсменов во время соревнований.

Порядок принятия санкций предусматривает сначала предупреждение. При повторении ситуации последуют уже более серьезные меры — вплоть до аннулирования результатов, премий и медалей, - приводит слова Сальникова «РИА Новости».

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