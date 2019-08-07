Антон Чупков: Рекорд мира? Ничего фееричного Чупков стал гостем пресс-центра «Советского спорта».

Чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом Антон Чупков рассказал о том, как отреагировал на свой мировой рекорд в финале чемпионата мира в Кванджу.

«Ничего фееричного, – сказал 22-летний российский пловец в пресс-центре «Советского спорта». – Я ведь три года из 2,07 выплывал. Каких-то сотых не хватало до рекорда. В Корее в полуфинале уже понял точно – если решающий пройду по лучшему личному времени, то рекорд точно будет. Так и вышло.

Приятно? Конечно. Сказать, что я удивлен? Нет, отнюдь. Когда на прошлогоднем чемпионате Европы я рекорд не побил – было действительно обидно. А сейчас все сложилось, как надо».

Полностью интервью с Чупковым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.