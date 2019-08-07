Антон Чупков: ЦСКА – это любовь с детства Чупков стал гостем пресс-центра «Советского спорта».

Чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом Антон Чупков рассказал о том, как болеет за ЦСКА.

«Это любовь с детства, – сказал 22-летний российский пловец в пресс-центре «Советского спорта». – Наверное, с пяти лет. Откуда взялась – я не знаю. Просто так получилось. Слежу не только за футболом – смотрел все матчи плей-офф КХЛ. Видел финал Евролиги, когда армейцы выиграли титул. Правда, на баскетбол не ходил – меня пока не приглашали. А на футболе в октябре делал первый удар. И сам, когда получается, беру билеты – иду на стадион».

Полностью интервью с Чупковым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.