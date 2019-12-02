Чемпионат Европы по водным видам спорта 2022 года пройдет в Риме Соревнования состоятся с 11 по 21 августа.

Рим примет первенство Европы по водным видам спорта в 2022 году. Об этом сообщает официальном сайт Европейской лиги плавания.

– Я рад объявить, что Рим был выбран в качестве хозяина нашего главного события – чемпионата Европы-2022. Я уверен, что мы станем свидетелями еще одного незабываемого события в великолепном комплексе «Форо Италико», месте проведения многих великих чемпионатов в прошлом, а также на других площадках, которые также покажут красоты Вечного города, – сказал президент лиги Паоло Барелли.

Отмечается, что в мероприятии примут участие 1500 спортсменов, представляющих 52 страны.

Соревнования состоятся с 11 по 21 августа. Турнир пройдет в столице Италии второй раз, чемпионат Европы в 1983 году также состоялся в Риме.