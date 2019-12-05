«Советский спорт – Итоги года». Рекордсмен года – Антон Чупков Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

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Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

Победу в номинации «Рекордсмен года» одержал пловец Антон Чупков. На чемпионате мира в корейском Кванджу он выиграл второе золото в карьере на дистанции 200 м с брассом, при этом обновив рекорд планеты. Теперь высшее мировое достижение в данной дисциплине составляет 2.06,12. Отметим, что помимо Чупкова еще лишь один россиянин в настоящий момент удерживает рекорд мира в олимпийских видах. Это - конькобежец Павел Кулижников (на дистанции 500 м).