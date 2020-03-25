Вице-чемпион мира Минаков не согласен с решением о переносе Олимпиады Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Российский пловец Андрей Минаков считает неправильным перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса.

«Как вы могли уже понять, Токио 2020 перенесли на следующий год. Не согласен, что это было правильное решение. Во-первых, нет никакой гарантии, что через год все нормализуется. Если многие команды отказываются принимать участие, это их же проблемы. Безусловно, многие атлеты не показали бы лучших результатов. Не было бы множества мировых рекордов, но разве в них смысл? Это спорт, и тут всегда события развиваются по-разному.

Несмотря на все, я уважаю любое решение Олимпийского комитета. У нас есть еще один год, подготовится. Что мы получаем в итоге? Сезон длинной воды можно считать безуспешным (но есть еще надежда на Чемпионат Европы); одним атлетам негде тренироваться, вторые не знают к чему готовиться; у нас забрали мечту; не понятно, как через год планируется провести два настолько масштабных соревнования.

Ну что ж, удачи всем и терпения. Надеюсь, у вас хорошо», - написал спортсмен в Instagram.

В прошлом году Минаков выиграл серебряную медаль на чемпионате мира на дистанции 100 м баттерфляем.

Напомним, вчера МОК объявил о решении провести Игры в Токио в 2021 году.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.