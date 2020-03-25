Вице-чемпион мира Минаков не согласен с решением о переносе Олимпиады - Советский спорт
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25 марта 2020 10:10ПлаваниеНечаев Юрий

Вице-чемпион мира Минаков не согласен с решением о переносе Олимпиады

Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Российский пловец Андрей Минаков считает неправильным перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса.

«Как вы могли уже понять, Токио 2020 перенесли на следующий год. Не согласен, что это было правильное решение. Во-первых, нет никакой гарантии, что через год все нормализуется. Если многие команды отказываются принимать участие, это их же проблемы. Безусловно, многие атлеты не показали бы лучших результатов. Не было бы множества мировых рекордов, но разве в них смысл? Это спорт, и тут всегда события развиваются по-разному.

Несмотря на все, я уважаю любое решение Олимпийского комитета. У нас есть еще один год, подготовится. Что мы получаем в итоге? Сезон длинной воды можно считать безуспешным (но есть еще надежда на Чемпионат Европы); одним атлетам негде тренироваться, вторые не знают к чему готовиться; у нас забрали мечту; не понятно, как через год планируется провести два настолько масштабных соревнования.

Ну что ж, удачи всем и терпения. Надеюсь, у вас хорошо», - написал спортсмен в Instagram.

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As you all can know, the Olympic Games 2020 has been postponed. I can't agree that it was the correct decision. Yes, athletes wouldn't show their best results, but it's a sport, an athlete can't always stay at the highest level. If the country denies taking a part in the Olympics, it’s their problem. As for now, the Olympics will intersect with World Championships next year🤷‍♂️ Incredible disappointment. Additionally, there is no guarantee that the situation will be gone by next year. Thanks for taking the dream away for one year. However, I highly respect any decision made by IOC. Just one more year to get better. Olympics is more than just a competition. It's a fairy tale, dream, fiesta. / Как вы могли уже понять, Токио 2020 перенесли на следующий год. Не согласен, что это было правильное решение. Во-первых, нет никакой гарантии, что через год все нормализуется. Если многие команды отказываются принимать участие, это их же проблемы. Безусловно, многие атлеты не показали бы лучших результатов. Не было бы множества мировых рекордов, но разве в них смысл? Это спорт, и тут всегда события развиваются по разному. Несмотря на все, я уважаю любое решение Олимпийского комитета. У нас есть еще один год, подготовится. Что мы получаем в итоге? Сезон длинной воды можно считать безуспешным (но есть еще надежда на Чемпионат Европы); одним атлетaм негде тренироваться, вторые не знают к чему готовиться; у нас забрали мечту; не понятно, как через год планируется провести два настолько масштабных соревнования. Ну что ж, удачи всем и терпения. Надеюсь у вас хорошо.

Публикация от Andrei Minakov (@andrei_minak)

В прошлом году Минаков выиграл серебряную медаль на чемпионате мира на дистанции 100 м баттерфляем.

Напомним, вчера МОК объявил о решении провести Игры в Токио в 2021 году.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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