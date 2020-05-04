Чемпионат мира в Японии перенесен на 2022 год Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) перенесли с 2021-го на 2022 год.

Напомним, изначально турнир хотели провести с 16 июня по 1 июля. Новое расписание турнира – с 13 по 29 мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FINA (@fina1908) 4 Май 2020 в 12:47 PDT

Ранее стало известно, что МОК принял решение перенести Олимпиаду-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что последний чемпионат мира по водным вида спорта прошел в 2019 года. На этом турнире сборная России заняла третье место в общем медальном зачете.