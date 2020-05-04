Чемпионат мира в Японии перенесен на 2022 год

Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) перенесли с 2021-го на 2022 год.
Напомним, изначально турнир хотели провести с 16 июня по 1 июля. Новое расписание турнира – с 13 по 29 мая.
Ранее стало известно, что МОК принял решение перенести Олимпиаду-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Добавим, что последний чемпионат мира по водным вида спорта прошел в 2019 года. На этом турнире сборная России заняла третье место в общем медальном зачете.
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