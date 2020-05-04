Владимир Сальников: Считаю, что решение о переносе ЧМ по водным видам спорта на 2022 год оправдано - Советский спорт
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04 мая 2020 16:59Плавание

Владимир Сальников: Считаю, что решение о переносе ЧМ по водным видам спорта на 2022 год оправдано

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников – о переносе сроков проведения чемпионата мира по водным видам спорта.

- Я считаю, что это решение оправдано, потому что в следующем году из-за сроков проведения Олимпийских игр положение чемпионата мира в календаре было очень проблематичным, - приводит слова Сальникова ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года в японской Фукуоке, однако из-за переноса Олимпийских игр на лето того же года сделало проведение мирового первенства невозможным. В результате Международная федерация плавания (FINA) перенесла соревнования на май 2022 года.

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