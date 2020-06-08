Ефимова посетила акцию протестов в США (видео)

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова побывала на акции протестов в городе Бэнд (США, штат Орегон).
В соцсети появилось видео, где спортсменка прошла рядом с толпой протестующих в городе Бэнд (штат Орегон). При этом уроженка Грозного не принимала участия в акции.
Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.
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