Ефимова посетила акцию протестов в США (видео) Жители Северной Америки требуют наказания для полицейского, чьи действия привели к гибели афроамериканца.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова побывала на акции протестов в городе Бэнд (США, штат Орегон).

В соцсети появилось видео, где спортсменка прошла рядом с толпой протестующих в городе Бэнд (штат Орегон). При этом уроженка Грозного не принимала участия в акции.

Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.