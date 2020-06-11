Marca признала Фелпса лучшим спортсменом XXI века

Испанская газета Marca опубликовала рейтинг ста лучших спортсменов первых двух десятилетий нынешнего века.

Лучшим мадридское издание признало 23-кратного олимпийского чемпиона мира по плаванию американца Майкла Фелпса.

«Пловец, который переписал историю своего вида спорта и Олимпийских игр с невозможными цифрами», – такой была формулировка.

Второе место ямайский легкоатлет Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион и автор восьми мировых рекордов в спринте.

Третья сточка исторического пьедестала досталась швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который выиграл 20 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Из футболистов в рейтинге выше всех поднялся капитан «Барселоны» Лионель Месси (7-е место).

Вечный соперник аргентинца в борьбе за индивидуальные награды Криштиану Роналду, который с 2018 года играет за «Ювентус», оказался на десятой строчке.

Вот как выглядит первая десятка целиком:

1. Майкл Фелпс (США, плавание)