Marca признала Фелпса лучшим спортсменом XXI века

Испанская газета Marca опубликовала рейтинг ста лучших спортсменов первых двух десятилетий нынешнего века.
Лучшим мадридское издание признало 23-кратного олимпийского чемпиона мира по плаванию американца Майкла Фелпса.
«Пловец, который переписал историю своего вида спорта и Олимпийских игр с невозможными цифрами», – такой была формулировка.
Второе место ямайский легкоатлет Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион и автор восьми мировых рекордов в спринте.
Третья сточка исторического пьедестала досталась швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который выиграл 20 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
Из футболистов в рейтинге выше всех поднялся капитан «Барселоны» Лионель Месси (7-е место).
Вечный соперник аргентинца в борьбе за индивидуальные награды Криштиану Роналду, который с 2018 года играет за «Ювентус», оказался на десятой строчке.
Вот как выглядит первая десятка целиком:
1. Майкл Фелпс (США, плавание)