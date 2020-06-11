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11 июня 19:17
автор: Шарафудинов Виктор

Marca признала Фелпса лучшим спортсменом XXI века

Болт – второй, Федерер – третий, а Месси – лишь седьмой.

Испанская газета Marca опубликовала рейтинг ста лучших спортсменов первых двух десятилетий нынешнего века.

Лучшим мадридское издание признало 23-кратного олимпийского чемпиона мира по плаванию американца Майкла Фелпса.

«Пловец, который переписал историю своего вида спорта и Олимпийских игр с невозможными цифрами», – такой была формулировка.

Второе место ямайский легкоатлет Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион и автор восьми мировых рекордов в спринте.

Третья сточка исторического пьедестала досталась швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который выиграл 20 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Из футболистов в рейтинге выше всех поднялся капитан «Барселоны» Лионель Месси (7-е место).

Вечный соперник аргентинца в борьбе за индивидуальные награды Криштиану Роналду, который с 2018 года играет за «Ювентус», оказался на десятой строчке.

Вот как выглядит первая десятка целиком:

1. Майкл Фелпс (США, плавание)

2. Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика)

3. Роджер Федерер (Швейцария, теннис)

4. Рафаэль Надаль (Испания, теннис)

5. Кобе Брайант (США, баскетбол)

6. Тайгер Вудс (США, гольф)

7. Лионель Месси (Аргентина, футбол)

8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1)

9. Валентино Росси (Италия, мотогонки)

10. Криштиану Роналду (Португалия, футбол)

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