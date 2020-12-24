Швейцарский федеральный суд отменил 8-летнюю дисквалификацию олимпийского чемпиона Сунь Яна

Газета The New York Times сообщает, что Федеральный суд Швейцарии отменил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восьмилетней дисквалификации трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна.

Адвокаты китайского пловца доказали, что один из судей CAS был предвзят, поскольку неоднократно допускал расистские высказывания о Китае в социальных сетях.

В сентябре 2018 года, когда домой к Сунь Яну пришли представители антидопинговых служб для взятия проб, между пловцом, его охранником и офицерами произошел конфликт, в результате которого пробы были уничтожены. Спортсмен разбил пробирки молотком.

Поскольку это было повторное нарушение антидопинговых правил со стороны Сунь Яна, в феврале нынешнего года Спортивный арбитражный суд после обращения Всемирного антидопингового агентства (WADA) постановил дисквалифицировать китайца на восемь лет. Поскольку по факту запрещенные вещества выявлены не были, при этом Сунь Ян не был лишен титулов и медалей.

В мае 29-летний спортсмен подал апелляцию на решение CAS в федеральный суд Швейцарии.