ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 декабря 11:20
автор: Виктор Шарафудинов

Швейцарский федеральный суд отменил 8-летнюю дисквалификацию олимпийского чемпиона Сунь Яна

Адвокаты китайского пловца доказали, что один из судей CAS допускал расистские высказывания.

Газета The New York Times сообщает, что Федеральный суд Швейцарии отменил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восьмилетней дисквалификации трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна.

Адвокаты китайского пловца доказали, что один из судей CAS был предвзят, поскольку неоднократно допускал расистские высказывания о Китае в социальных сетях.

В сентябре 2018 года, когда домой к Сунь Яну пришли представители антидопинговых служб для взятия проб, между пловцом, его охранником и офицерами произошел конфликт, в результате которого пробы были уничтожены. Спортсмен разбил пробирки молотком.

Поскольку это было повторное нарушение антидопинговых правил со стороны Сунь Яна, в феврале нынешнего года Спортивный арбитражный суд после обращения Всемирного антидопингового агентства (WADA) постановил дисквалифицировать китайца на восемь лет. Поскольку по факту запрещенные вещества выявлены не были, при этом Сунь Ян не был лишен титулов и медалей.

В мае 29-летний спортсмен подал апелляцию на решение CAS в федеральный суд Швейцарии.

Сунь Ян в 2012 году стал первым олимпийским чемпионом из Китая по плаванию, выиграв золото на Играх в Лондоне на дистанциях 400 м и 1500 м вольным стилем. В 2016-м в Рио-де-Жанейро китайский пловец стал лучшим на дистанции 200 м вольным стилем.

источник: The New York Times
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Социологи рассказали как стать элитным спортсменом"Салават Юлаев" разгромил минское "Динамо"Алексей Мишин: “Коляда и Туктамышева намерены выступить на чемпионате России”"Аля-улю, гони гусей": Косторная удивила косноязычием на "Первом"Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.

Футбол. Каррера уволен из АЕКа. «Ювентус» vs «Фиорентина». Хоккей. «Динамо» vs «Йокерит».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика