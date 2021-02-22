Юлия Ефимова: Перед эстафетой слушали «Любэ»

«Знаете, если на Олимпиаде разрешат «Катюшу» — будет здорово. Очень хорошая песня. Недавно ее включала — цепляет, и тоже до мурашек. Все зависит от того, как ее преподнести.

Вот когда мы выступали в эстафете, то перед стартом слушали «Батяня-комбат» от «Любэ». Нас это тоже сильно заводило. Когда все вокруг напряжены и нервы звенят, ты вдруг говоришь: «А давайте вместе послушаем песню!» И ты сразу ловишь правильную волну».

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и шестикратной чемпионкой мира по плаванию.