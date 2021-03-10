Ефимова - об Олимпиаде во время пандемии: Мне кажется, меня уже ничего не пугает

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как проходит подготовка к Олимпиаде во время коронавирусных ограничений в США.

«Все еще много ограничений и с залами, и с масками, и с водой. Прям тяжеловато, но жить можно. До этого вот плавали в коротком бассейне, потому что там больше дорожек, на которых может находиться пара человека. Сейчас несколько раз в неделю постепенно получается тренироваться на полтиннике. Мне кажется, после Олимпиады 2016 года меня уже ничего не пугает. Нет, есть переживания, что я не выступала давно. Но, думаю, если захочу, все равно все сделаю», - приводит слова Ефимовой портал Sport24.ru.

Напомним, что специальная комиссия, которая давала допуски российским спортсменам на Олимпиаду 2016 года, не разрешила Ефимовой участвовать в Играх из-за ее допингового прошлого, и россиянке пришлось получать допуск через Спортивный арбитражный суд. В итоге, выступив на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала там две серебряных медали.