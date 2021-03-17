Исаев дисквалифицирован на два года и лишен медалей чемпионата России из-за допинга

Сергей Исаев дисквалифицирован на два года и лишен медалей чемпионата России из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщил официальный сайт Всероссийской федерации плавания.

В октябре прошлого года на чемпионате России в Казаини 20-летний Исаев завоевал серебро на дистанции 400 м и бронзу на дистанции 200 м комплексным плаванием. Эти результаты аннулированы.

Дисквалификация считается вступившей в селу 18 ноября 2020 года и продлится до 17 ноября 2022 года.