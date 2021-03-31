Ефимова рассказала, что три месяца тренировалась с Дэйвом Сало

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что три месяца тренировалось с бывшим тренером Дэйвом Сало, которому до этого запрещали заниматься с россиянкой.

«Из-за отсутствия стартов я немножко старалась поддерживать форму какими-то правдами-неправдами до января. Периодически попадала в бассейн. Потом случилось несколько интересных обстоятельств, по определенным причинам я вернулась к Дэйву Сало и тренировалась у него. Папы к тому моменту не было рядом, сейчас вот вернулась к нему и дотренировывалась с папой. А с января - да, это были три месяца тренировок - работала с Дэйвом Сало. Раньше был запрет на нашу совместную работу. Но сейчас он сам себе начальник и может тренировать кого хочет», - сказала Ефимова в интервью «РИА Новости».

Напомним, что Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также трехкратным призером Олимпийских игр.