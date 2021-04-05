Юлия Ефимова: Мне не хватает только золота Олимпиады

«Я никому не говорила, но изначально даже не хотела ехать на чемпионат России. Потому что была уверена, судя по своему состоянию, что ничего не получится. Но глаза боятся, а руки делают.

Если за три месяца я натворила такие результаты, то еще пара месяцев, и буду готова соревноваться на другом уровне.

Это здорово, что такая конкуренция есть, тем более когда мне скоро пора на пенсию уходить. Значит, есть хорошая замена. Надеюсь, Евгения Чикунова станет второй Ефимовой. А может даже лучше. Конечно, я была немножко поскромнее от слова «совсем». Была очень скромная.

Мне не хватает только золота Олимпиады. Хотя за время карантина получилось многое переосмыслить. И я все еще буду бороться, пытаясь сделать максимум. Но я и не особо расстроюсь, если прям не получится», - сказала трехкратная призерка Олимпийских игр в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Ефимова в рамках чемпионата России на дистанции 100 метров брассом проиграла 16-летенй Евгении Чикуновой.