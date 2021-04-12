Юлия Ефимова: Во время пандемии много всего переосмыслила

«В плавании очень быстро уходит форма. Нужно плавать все время, так как чувство воды очень быстро теряется.

Я одна из топовых спортсменок, поэтому остальным всегда есть, с кем сопоставить. Я уже свыклась с этой ролью.

Хорошо, что есть Евгения Чикунова, она плывет неплохо. Но чемпионат России - это чемпионат России. Если она выйдет на чемпионате мира и победит, я еще больше буду рада, но это нужно сначала проплыть, там гораздо сложнее.

Во время пандемии я много чего переосмыслила. Что будет, то будет. Понимаю, что есть жизнь и вне спорта, поэтому к слухам об отмене Олимпиады отношусь спокойно», - приводит слова Ефимовой телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Летние Олимпийские Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.